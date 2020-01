[Info beIN SPORTS] Le point sur le dossier Tino Kadewere

Dix-sept buts et quatre passes décisives en dix-neuf matchs : Tino Kadewere a brillé en Domino’s Ligue 2 lors de la phase aller. Pour sa deuxième saison sous la tunique du Havre, le buteur zimbabwéen de 24 ans est sur des bases records. Réaliste face au but, passeur de qualité et capable de faire jouer ses coéquipiers, l’ancien joueur de Djugarden a la panoplie de l’attaquant moderne. Un profil qui a éveillé la curiosité de plusieurs clubs européens et autres formations exotiques. Plusieurs équipes ont d’ailleurs placé le nom de Kadewere sur leur liste pour le Mercato d’hiver. De son côté, Le Havre a bien conscience qu’il sera compliqué de conserver sa star cet hiver face aux offensives des autres clubs.

Contacté, le représentant du joueur, Jihed Taniche (PPM), fait le point sur le dossier : « Tino est ravi de sa première partie de saison et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Comme lors des derniers jours du Mercato d’été, le joueur reste serein et focalisé sur ses performances. Tino a un plan de carrière et sait où il veut aller et quand y aller. Plusieurs clubs nous ont approché depuis l’été dernier et les tractations continuent aujourd’hui. » Quid des intérêts de Southampton et Bournemouth, récemment évoqués dans la presse anglaise ? « Il n’y a rien à ce jour, nous assure l’agent du joueur. J’ai pu voir que le nom de Kadewere était associé à des agents anglais et autres dans la presse anglaise, c’est absolument faux ! C’est toujours la même histoire : de nombreux intermédiaires prétendent maitriser le dossier. Je suis l’unique représentant du joueur et le seul à être habilité à parler en son nom. Aucun autre mandat n’a été délivré de mon côté, ni de la part du Havre. »

Six jours après le début du Mercato, il est encore trop tôt pour savoir où atterrira Tino. « Tous les scénarios sont possibles, poursuit M.Taniche. Tino peut très bien être transféré puis prêté dans la foulée au Havre pour continuer la saison. Nous travaillons en étroite collaboration avec Le Havre afin de trouver la solution qui permettra au club d’atteindre ses objectifs. On échange avec quelques clubs étrangers et de Ligue 1. » Aux informations envoyant Kadewere à Lyon et à Marseille, son représentant répond : « Je peux juste vous confirmer que nous discutons avec de très bons clubs français. » Enfin, selon nos informations, le Celtic, Flamengo, et Al Rayan se sont rapprochés pour entamer des discussions.



