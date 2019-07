Le Paris Saint-Germain a eu gain de cause pour Idrissa Gueye. Le club de la capitale l'a officiellement enrôlé ce mardi pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'en 2023. C'est évidemment une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel qui le voulait déjà lors du mercato d'hiver mais Everton avait eu le dernier mot à l'époque. Cette fois, avec notamment l'arrivée de Herrera en plus de Gueye, le club de la capitale sera bien plus équipé au poste de milieu défensif qui avait posé problème la saison dernière.

A 29 ans, l'international sénégalais va relever un nouveau défi de taille même s'il n'arrivera qu'au mois d'août en raison de sa participation à la finale de la Coupe d'Afrique.

"Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe", a-t-il expliqué.