Bien qu’étant sous contrat pour une longue durée avec les champions de France, Kylian Mbappé et Neymar font continuellement objet de vives spéculations par rapport à leur avenir. Le nom du Brésilien est toujours associé à son ancien club de Barcelone, tandis que l’international français est pressenti pour atterrir tôt ou tard au Real Madrid. Qu’en est-il cependant de leur véritable état d’esprit ? Une question à laquelle s’est risqué de répondre leur coéquipier au club, Ander Herrera.

Dans les colonnes du quotidien AS, le milieu espagnol a indiqué ne « pas savoir lequel des deux quittera le PSG en premier » parce qu’il « ne sait pas combien ils touchent, ni combien ils génèrent de gains » pour le club. En revanche, il s’est dit très certain que le duo n’a pas du tout la tête ailleurs : « Je sais que les deux sont très importants pour notre projet et je le vois très heureux et impliqués dans le club ».

« Paris ne vend pas ses stars, il les achète »

L’ancien mancunien a ensuite précisé que depuis quelques années, Paris a plus pour habitude de s’offrir des stars que de les céder : « Vous devez prendre en compte un aspect fondamental, et j'en ai discuté avec Kylian, c’est que le PSG n'est pas un club qui vend ses stars, au contraire, il les achète. La puissance économique est suffisamment importante pour pouvoir ces deux stars ». À eux deux, Neymar et Mbappé coûtent 71M€ en salaires par an au club francilien.