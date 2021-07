Hazard et Chelsea, des retrouvailles impossibles

Des représentants du Real Madrid auraient proposé à Eden Hazard de revenir à Chelsea, son précédent club. Ayant perdu patience face à son manque de constance et ses blessures à répétition, les Merengue étant prêts à vendre l'international belge. Ce retour à l’envoyeur aurait pu se faire, mais pour cela il aurait fallu que le club londonien y soit favorable. Or, d’après AS, Thomas Tuchel, le manager des Blues, s’y est opposé.

Tuchel ne veut pas de Hazard

Le technicien allemand estime que son équipe n'a pas besoin d’un milieu offensif supplémentaire. Il pense être déjà bien outillé dans ce secteur avec les présences de Mason Mount, de Kai Havertz, de Christian Pulisic et de Hakim Ziyech. De plus, avec Hazard, le retour sur investissement n’est pas sûr d’être garanti. Pour rappel, Chelsea avait cédé l’ancien lillois pour un montant de 115 millions d'eurosil y a de cela deux saisons.