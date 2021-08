Haaland, solution idoine pour remplacer Mbappé au PSG ?

Lewandowski, Richarlison, Haaland…



Dortmund pas vendeur mais qu’en serait-il en cas de grosse offre du PSG ?

Après deux saisons à Monaco puis quatre au Paris-SG, Kylian Mbappé vit peut-être – sans doute ? – ses dernières heures en France. A 22 ans, l’attaquant compte réaliser son rêve et rallier le Real Madrid. A trois jours de la clôture du mercato estival, le passage du prodige de Bondy en Liga n’est cependant pas encore acté.Après une première offre de 160 millions d’euros effectuée lundi et refusée par l’écurie parisienne, le Real Madrid en a dégainé une deuxième jeudi de 170 M€ + 10 M€ de bonus.qui avait été acheté 180M€ à Monaco, à qui le PSG devrait reverser 35 M€ en cas de vente cet été. Un petit jeu de poker menteur s’est alors installée. Paris ne veut pas se séparer du joueur mais si celui-ci veut partir… Avec à la clé une grosse somme à seulement un an de la fin de son bail…La tendance est tout de même à une conclusion de l’affaire avant la fin du marché des transferts.. Kylian Mbappé, qui rejoindra l’équipe de France lundi, serait ainsi absent dimanche soir à Reims où Paris se rend dans le cadre de la 4eme journée de Ligue 1. Si le PSG perd Mbappé, il devra vite se retourner pour dénicher un successeur avant mardi soir, ce qui n’était initialement pas prévu.Sans l’international français, ce ne serait plus tout à fait pareil, même si Mauro Icardi fait partie de l’effectif parisien et peut évoluer à la pointe de l’attaque. Avec l’argent reçu de la part du Real, Paris devra recruter du lourd.Un qualificatif qui conviendrait à Robert Lewandowski, probablement le meilleur avant-centre actuel. Agé de 33 ans et en place au Bayern Munich, le Polonais bougera néanmoins très difficilement de l’institution bavaroise cet été. Surtout si près de la fermeture du marché. Le nom du Brésilien d’Everton, Richarlison (24 ans), a été soufflé ces derniers jours. Le grand ami de Neymar joue désormais dans l’axe offensif, possède de belles qualités, mais ce n’est pas un nom ronflant.En ce début de saison 2021-22, Haaland a déjà inscrit 3 buts en 3 matchs de Bundesliga et vient de sauver le Borussia vendredi soir en offrant la victoire dans les derniers instants contre Hoffenheim (3-2).Il pourrait alors représenter une solution idéale pour succéder au Français. Il est même plus efficace que lui au même âge.Son profil pourrait a priori se marier parfaitement à ceux de Messi et Neymar, voire Angel Di Maria, à même de le servir dans de belles conditions face au but.Le grand concurrent du Bayern en Allemagne n’a pourtant pas l’intention de s’en séparer et Haaland lui-même n’a pas indiqué qu’il voulait partir. Mais qu’en serait-il en cas de grosse offre parisienne ? Sous contrat jusqu’en 2024, il aurait une clause de départ estimée à 75 M€ à l’été 2022 (100 M€ au total en englobant divers bonus).mais également de Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic ou Gianluigi Donnarumma que le Paris-SG a attiré cet été. Les quatre derniers jours du mercato estival 2021, déjà exceptionnel avec les transferts de Messi et Cristiano Ronaldo (à Manchester United), promettent en tout cas d’être brûlants.