Mbappé contraint de patienter

Partira ou partira pas ? La question reste en suspens concernant Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG fait objet de sollicitations de la part du Real Madrid mais son employeur refuse pour l’instant de le céder. Et à quatre jours de l’épilogue du mercato, il n’y a aucune garantie que cette situation puisse évoluer. Pour l’intéressé, l’incertitude est pesante.

Mbappé voudrait savoir

D’après ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour, l’international tricolore aimerait bien y voir plus clair. Et la journée de vendredi ne l’a pas vraiment aidé en ce sens. Les rumeurs d’un futur accord ont continué à circuler un peu partout, mais officiellement il n’y a pas vraiment eu d’avancées. Leonardo a même douché l’euphorie générale en affirmant que rien n’a vraiment changé par rapport aux derniers jours.

Dans ces circonstances, et à moins qu’il n’y ait un rebondissement d’ici dimanche soir, Mbappé est bien parti pour tenir sa place à l’occasion du match de championnat contre Reims. L’ancien monégasque a déjà démontré qu’il n’avait aucun souci à honorer son devoir et faire abstraction du contexte extérieur. Et puis, la perspective de jouer pour la première fois au côté de Lionel Messi a de quoi l’enthousiasmer. Et le distraire l’espace d’un match de tout ce qui touche au mercato et aux sirènes madrilènes.