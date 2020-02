Haaland n'a pas choisi Dortmund pour l'argent

Erling Braut Haaland se prépare à défier le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions mardi soir. En attendant, le prolifique buteur du BvB a tenu à répondre aux critiques l'accusant d'avoir rejoint le Borussia pour l'argent, alors qu'il était courtisé par des clubs plus prestigieux comme Manchester United.

Un Haaland revanchard défend Raiola

"Non, l'argent n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi Dortmund. Les gens qui écrivent ça devrait s’expliquer. Ils devraient venir me l’expliquer. C’est drôle pour moi d’avoir cette étiquette. Toutes les personnes proches de moi savent que je ne suis pas ce genre de personne. C’est vraiment marrant. Ole Gunnar Solskjaer (manager de Manchester United, ndlr) a été très important pour m’aider à en être là où j’en suis aujourd’hui. Mais j’en ai déduit que Dortmund était la meilleure option pour moi. C’est ce que j’ai ressenti avant même d’arriver ici", a expliqué le prodige norvégien dans un entretien à Viasport.

Mino Raiola, l'agent d'Haaland, a été accusé d'avoir négocié une commission gargantuesque dans le transfert du buteur. Ce dernier est monté au créneau pour le défendre : "Il est le meilleur au monde dans ce qu'il fait. C'est aussi simple que cela. Il est le meilleur agent. Il y a beaucoup de négativité autour de lui et c'est probablement parce que les gens ne l'aiment pas, car il fait un excellent job pour ceux pour lesquels il travaille. Il a été très utile et c'est un bon gars à avoir autour de soi", a ajouté Haaland, qui enchaîne les records au BvB depuis son arrivée. Pour rappel, le BvB défie l'Eintracht Francfort à 20h30 ce vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Bundesliga, avec un Haaland plus revanchard que jamais.