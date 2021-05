« Haaland devrait coûter entre 500 et 600M€ »

Erling Haaland, le buteur prolifique du Borussia Dortmund, attise les convoitises en ce moment. Toutefois, aucun club ne s’est encore manifesté concrètement pour le faire signer. On prêtait au Bayern Munich l’intention de le faire afin d’anticiper un possible départ de Robert Lewandowski, mais il y a peu de chances pour que cela se produise.

« Haaland ne peut aller qu’en Angleterre »

Un certain Markus Babbel, ex-défenseur emblématique de l’équipe bavaroise, estime que les champions d’Allemagne n’ont aucun intérêt à enrôler le Norvégien, car cela reviendrait à se ruiner. Dans un entretien à Goal Allemagne, il a déclaré : « Le seul pays qui peut acheter Haaland pour le moment est l'Angleterre, ils ont un autre type d'argent. Il n'y a aucune chance que le Bayern puisse l'avoir parce que vous auriez à dépenser entre 140 et 180 millions d'euros pour le transfert. Le Bayern ne peut pas le faire. L'ensemble du package serait trop cher. Raiola, ce n'est pas l'agent le moins cher du monde, il veut aussi avoir beaucoup de commissions. Et si vous payez autant d'argent, il doit être le joueur le mieux payé de l'équipe. L'ensemble est donc de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros et le Bayern n'est pas en mesure de débourser autant ».

Le champion d'Europe 1996 a ensuite conseillé au board du Bayern de tout faire pour garder Lewandowski, un avant-centre comme on en voit peu de nos jours. « Le Bayern est tellement content de Robert Lewandowski. Haaland est un talent énorme, mais il y a 12 ans entre les deux et Lewandowski a plus d'expérience et est toujours en forme à 100%. Il connaît le club, il connaît la pression et il peut la gérer. Je ne peux pas croire que le Bayern échangerait Lewandowski avec Haaland », a-t-il clamé.



