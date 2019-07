Griezmann (enfin) au Barça !

Antoine Griezmann est enfin blaugrana ! Après des semaines de tergiversations, sur fond de guerre ouverte entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, la signature de l’attaquant français a été officialisée vendredi après-midi par les champions d’Espagne en titre. L’arrivée quelques minutes plus tôt de son avocat Sevan Karian au siège de la Liga, pour régler le montant de sa clause libératoire de 120 millions d’euros, laissait présager une annonce proche, qui est donc tombée à 15h10.

Les détails de son contrat, qu’il a négocié dès le mois de mars dans le dos des dirigeants madrilènes, sont conformes à ce qui avait filtré dans la presse ces derniers jours. Le champion du monde tricolore (28 ans) s’est bel et bien engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2024, un an seulement après avoir pourtant refusé de rejoindre le Camp Nou et prolongé chez les Colchoneros. Ce qui n’avait pas encore été dévoilé, en revanche, c’est le montant de sa nouvelle clause libératoire, astronomique.

Le Barça l’a effectivement fixée à 800 millions d’euros, de quoi éviter de subir le même coup que celui qu’il vient d’infliger à l’Atléti. Reste maintenant à savoir comment "Grizi" va être accueilli par les culés, qui ont mal pris sa décision de l’an passé, mais aussi par le vestiaire, que les médias locaux disaient réfractaire à son arrivée. Sur le plan technique, a priori, le natif de Mâcon ne devrait avoir aucun mal à s’entendre avec Lionel Messi, Luis Suarez, Ousmane Dembélé ou le dernier arrivé, Frenkie de Jong.