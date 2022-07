Quatorze ans après le transfert avorté de Lilian Thuram pour raison médicale, le Paris Saint-Germain pourrait bien se rattraper. S'il a manqué le père en 2008, il aimerait recruter l'un de ses fils en 2022. Le club de la capitale est en plein chantier pour préparer la saison qui arrive et plusieurs pistes de recrutement sont à l'étude, dont celle privilégiée par Luis Campos et Christophe Galtier, menant à Khephren Thuram.



Le milieu de terrain de l'OGC Nice était sous les ordres de Galtier la saison dernière et visiblement, il jouit d'un beau crédit aux yeux du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, ainsi qu'au "conseiller football" du club. International espoir tricolore comptant onze sélections, Thuram a disputé quarante-et-un match l'an passé, toutes compétitions confondues, a inscrit quatre buts et offert trois passes décisives.

Dossier compliqué



Selon L’Équipe, son profil intéresse tout particulièrement les recruteurs parisiens, mais un problème de taille se pose puisque le joueur de vingt-et-un ans est dans les petits papiers de Lucien Favre, fraichement débarqué sur le banc niçois pour succéder à Christophe Galtier. Le tacticien suisse n'est pas du tout favorable au départ de son joueur. Une offre sonnante et trébuchante fera peut-être changer d'avis les Aiglons. Il n'en faudra pas moins.



Autant dire que la chose s'annonce très compliquée pour un PSG par ailleurs englué dans son travail de dégraissage. Les nombreux indésirables parisiens (Icardi, Wijnaldum, Herrera, Kurzawa, Draxler, Parede, etc.) sont toujours là et ne semblent pas près de trouver preneur. Pourtant, Paris aimerait récupérer quelques millions d'euros en même temps que de la place pour régénérer son effectif. Luis Campos a encore beaucoup de travail.