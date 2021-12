Fiorentina : Le prix de Vlahovic fixé par le club

Sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en juin 2023, Dusan Vlahovic figure au sommet du classement des buteurs en Serie A cette saison, avec déjà 16 réalisations en 19 matchs. Participant à la bonne marche de l'équipe, septième à 6 points de la quatrième place, l'attaquant âgé d'à peine 21 ans ne manque pas de courtisans alors que le marché hivernal ouvrira ses portes le 3 janvier en Italie. Son club est lui bien conscient de posséder un bijou dans ses rangs et a fixé son prix, d'après les informations de Sky Italia : il sera nécessaire de débourser 70 millions d'euros afin de s'attacher les services du natif de Belgrade.

Courtisé par les plus grands, Vlahovic ne rêverait que du Real Madrid

Une somme conséquente même si un départ du joueur dès cet hiver semble peu probable selon la source. Le tarif fixé par la Viola devrait permettre d'effectuer un tri. En effet, Sky indique qu'il s'agit d'un " chiffre que personne ne peut dépenser en Italie. Pas même la Juventus, le club qui suit de plus près l'attaquant serbe en Italie". En revanche, les buts inscrits par Vlahovic ne passent pas inaperçus à l'étranger et de nombreux grands d'Europe sont sur le coup, du Bayern Munich - en cas d'un départ de Robert Lewandowski - en passant par quatre grands clubs anglais : Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United. Désireux de terminer meilleur buteur de Serie A et de qualifier la Viola pour la prochaine Ligue des Champions, Vlahovic rêverait lui d'un autre grand d'Europe selon les informations de Sky Italia. Il ne jurerait que par le Real Madrid. Problème, le club vainqueur de 13 coupes aux grandes oreilles possède des noms bien précis sur son carnet de recrutement, dont évidemment ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland.