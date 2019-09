Fekir : "Il fallait bien une excuse..."

Ce n'est pas ça qui explique la dernière saison en demi-teinte de Nabil Fekir à l'Olympique Lyonnais ("C'est un tout", explique-t-il, en évoquant également la Coupe du monde, et sa reprise tardive avec l'OL). Mais le transfert avorté de l'international français à Liverpool a sans doute pesé. On rappelle les faits : avant la Coupe du monde, Fekir devait rejoindre le prestigieux club anglais contre 65 millions d'euros. Il avait passé la visite médicale, tout était bouclé. Et puis, d'un coup, le transfert est tombé à l'eau. Sans qu'on en connaisse la raison officielle. Et c'est ce qui agace le principal intéressé.

"Ça m'a touché parce qu'il y a eu un nombre incroyable de mensonges racontés à ce sujet, déplore-t-il, dans un entretien accordé à L'Equipe. Tout ce qui s'est dit sur ma famille notamment. Ça leur a fait du mal, comme ça m'a fait du mal... Surtout quand tu sais que ce qui est diffusé, c'est faux." A l'époque, beaucoup de choses avaient été dites ou écrites sur l'état du genou de Fekir, celui où il s'était gravement blessé quelques années plus tôt. C'est ce qui aurait alors refroidi les Reds. Faux, selon le gaucher. Qui met en avant la proposition de contrat faite il y a quelques mois par l'Olympique Lyonnais, décrite comme la plus importante de l'histoire du club. "Si mon genou était vraiment dans une situation critique, vous pensez qu'il (Jean-Michel Aulas, ndlr) m'aurait fait une telle proposition ?", interroge Fekir.

Le Betis ? C'est mon choix, je ne le regrette pas

Que s'est-il passé, alors ? "Vous voulez la vérité ? Sachez que même moi, je ne la connais pas ! Je vous l'assure ! J'ai fait ma visite médicale et, derrière, ils ont décidé de ne pas me faire signer. À un moment, ils ont voulu me faire croire que c'était le genou. Mais il fallait bien une excuse et les tests médicaux passés à Clairefontaine étaient très clairs...", confie le Français, qui assure ne pas en vouloir à Liverpool. "Ce qui a pu m'agacer, c'est qu'en tentant d'avancer ce pseudo-souci physique, cela a pu me griller auprès d'autres clubs qui étaient potentiellement intéressés. (...) Mais derrière, quand tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, ça te cause du tort", ajoute Fekir, en ciblant manifestement son agent Jean-Pierre Bernès, dont il est désormais séparé.

Un an après avoir manqué de rejoindre une équipe qui sortait d'une finale de Ligue des champions, Fekir s'est engagé cet été au Betis Séville, avec le 10e de Liga, pour une somme nettement inférieure (25 millions d'euros). Un transfert moins prestigieux, mais l'ancien maître à jouer de l'OL est surtout heureux de rejoindre un cadre qu'il apprécie. "Je suis épanoui humainement et sportivement. C'est ce qui compte. La Liga, c'est un Championnat qui m'a toujours attiré et j'ai la chance aujourd'hui d'y évoluer, au sein d'un club familial. J'ai retrouvé l'épanouissement qui m'a, peut-être, un peu manqué l'an dernier", explique-t-il. Même s'il comprend que sa décision ait pu surprendre. "Le plus important, c'est que je sois bien dans ma tête. C'est mon choix, je ne le regrette pas."