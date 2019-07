Cette fois, c’est officiel. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Nabil Fekir, après huit années à l’Olympique Lyonnais, a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre le Betis Séville. Le choix à de quoi surprendre pour le champion du monde tricolore, qui un an après avoir été tout proche de rejoindre Liverpool, doit se contenter d’un club du ventre mou de la Liga.

Le Betis Séville nourrit certes de belles ambitions pour la saison prochaine mais dispose de moyens limités. L’indemnité de transfert du Français en témoigne. Il y a un an, les Reds étaient prêts à débourser pas moins de 60 millions d’euros pour s’attacher les services du capitaine lyonnais. Profitant de sa situation contractuelle et d’une dernière saison en demi-teinte, les dirigeants andalous se sont entendus avec l’OL sur la somme de 19,75 millions d’euros, assortie de 10 millions d’euros de bonus et un pourcentage de 20% sur une éventuelle plus-value à la revente.

Son frère Yassin dans ses bagages

Cette somme suffit néanmoins à l’OL pour battre son record de ventes sur un été avec déjà 133,2 millions d’euros de transferts grâce essentiellement aux départs de Tanguy Ndombélé (60 M€) et Ferland Mendy (48 M€). Nabil Fekir, qui s’est engagé pour quatre ans avec le Betis Séville, devrait de son côté percevoir un salaire avoisinant les cinq millions d’euros annuels. Et le meneur de jeu tricolore ne débarque pas seul en Andalousie. Il est en effet accompagné de son jeune frère Yassin qui suit le mouvement mais pourrait être prêté.

"L’Olympique Lyonnais remercie Nabil pour tout ce qu’il a apporté au club, pour son professionnalisme et plus particulièrement pour son investissement au sein du groupe professionnel en tant que capitaine, n'a pas manqué de saluer le club français dans un communiqué. L’Olympique Lyonnais souhaite à Nabil et à Yassin une grande réussite pour la suite de leur carrière avec le Betis Séville."