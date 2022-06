Chelsea n’est plus le seul club anglais à lorgner sur l’international français Jules Koundé. Newcastle United s'est également lancé dans la bataille pour obtenir sa signature d’après ce que révèle le quotidien El Mundo Deportivo. Les Magpies ont bon espoir de pouvoir mettre la main dessus et devancer la concurrence, laquelle est incarnée par les Blues mais aussi le FC Barcelone.

Jules Koundé s’interroge sur son futur

Depuis l’entame de l’été, les Toons se sont déjà attachés les services Matt Targett et de Nick Pope mais ils ne comptent pas s’arrêter là. Soutenus par leurs richissimes propriétaires saoudiens, ils envisagent de s’offrir d’autres renforts. Et Koundé (23 ans) fait clairement partie de leurs cibles principales.



La perspective de signer du côté de Saint-James Park ne laisse pas insensible Koundé, après que Séville ait confirmé qu'il serait autorisé à partir cet été. Et le fait que Chelsea et Barcelone tardent à s’aligner sur les exigences des décideurs andalous (65 millions d'euros) l’amènent à se demander s’il ne serait pas mieux de céder aux sirènes émanant de Saint-James Park plutôt que de faire une saison supplémentaire en Espagne.