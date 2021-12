FC Barcelone : Xavi peu emballé par le profil de Pogba ?

Un profil trop physique pour s'intégrer dans le milieu du Barça ?

Lundi, un échange basé sur le mercato futur du FC Barcelone se serait déroulé entre Mino Raiola et Joan Laporta, le président du club catalan. Selon Sport, il a été axé autour des cibles potentielles de l'équipe entraînée par Xavi, avec des noms clairs : Erling Haaland, Paul Pogba, Xavi Simons et Noussair Mazraoui. Si le premier paraît être une priorité absolue (alors qu'il compterait dans son contrat une clause de départ de 75 millions d’euros), le buteur du Borussia Dortmund, également ciblé par le Real Madrid, aurait fixé une condition à son possible futur au Camp Nou.Actuellement huitième de Liga avec un retard de 5 points sur la quatrième place, directement qualificative pour la compétition, le Barça est également engagé en Ligue Europa, avec un barrage prévu face à Naples.Si le dossier Haaland pourrait être compliqué à conclure, la piste menant à Paul Pogba ne ravirait pas Xavi. Bien qu'en fin de contrat avec Manchester United le 30 juin 2022, le milieu de terrain ne séduirait pas l'ancien métronome du Camp Nou. D'après des informations de Sport, la réticence du technicien natif de Terrassa serait motivée par un profil incompatible à sa vision pour l'entrejeu de l'équipe.Manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick a déclaré vendredi qu'il ne chercherait pas à retenir Pogba du côté d'Old Trafford. "a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. Actuellement touché à un mollet, le natif de Lagny-sur-Marne sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain.