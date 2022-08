FC Barcelone : Un accord proche avec City pour Silva ?

Le FC Barcelone ne compte pas arrêter son mercato de premier ordre. Durant cette période estivale, le club catalan a déjà enregistré les arrivées de Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen et cela n'est pas terminé. Ce mardi, le journaliste Gerard Romero indique qu'un accord serait proche d'être trouvé entre le club catalan et Manchester City concernant le transfert de Benardo Silva, qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Citizens. L'opération, elle, serait évaluée, du côté du Barça, à un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros pour le milieu de terrain, dont la valeur marchande est estimée à 80 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Silva au Barça sans que De Jong ne quitte le club ?

En conférence de presse, deux jours avant la victoire de Manchester City à West Ham lors de la 1ère journée de Premier League (0-2), Pep Guardiola s'était confié sur ce dossier. "Les joueurs ont des désirs et je ne suis pas une personne qui refuse le désir d'une personne dans la vie. La carrière de footballeur est si courte. (...) Je n'ai pas dit qu'il partirait. Vous me demandez chaque semaine, je dis toujours que je veux le meilleur pour les joueurs. Je veux que Bernardo reste", disait-il notamment. De son côté, Romero indique que sur ce dossier, le Portugais aux 70 sélections pourrait rejoindre le Camp Nou sans que Frenkie de Jong ne soit transféré dans le même temps, à la condition que le milieu de terrain hollandais accepte de prolonger avec le Barça en baissant son salaire.



Désireux de rester au Barça malgré le désir du club de s'en séparer, De Jong se trouve, bien malgré lui, au centre de polémiques importantes. The Athletic a en effet dévoilé lundi que les dirigeants du club voudraient annuler le dernier contrat liant les deux parties (la prolongation du joueur datant de 2020). Le motif serait des malversations causées par l'ancienne direction, sous la présidence de Josep Bartomeu. Si annulation du contrat il devait y avoir, cela permettrait de baisser le salaire actuel du milieu de terrain (18 millions d'euros ) et soulager en conséquence les finances du club. En attendant que ce dossier avance, la famille de Bernardo Silva, elle devrait se rendre "dans les prochains jours" à Barcelone afin de chercher une maison, explique Gerard Romero.