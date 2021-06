Arrivé en juillet 2016 au FC Barcelone, Samuel Umtiti est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club catalan. Le problème, c'est qu'après deux premières saisons intéressantes, le défenseur international est revenu blessé de la Coupe du monde remportée en 2018 avec les Bleus et n'a jamais retrouvé son niveau d'antan. De quoi lasser le Barça qui envisage différentes solutions pour se séparer du défenseur.



Comme l'indique Sport, Joan Laporta et la direction du club ont fixé un rendez-vous dans les prochains jours avec le Français, avec comme ambition de trouver une issue qui puisse convenir aux deux parties. Samuel Umtiti refuse pour l'instant toute idée de départ et Barcelone est bien décidé à lui mettre la pression en lui demandant de raboter son salaire. Ce faisant, le club catalan espère ouvrir la porte à un prêt de son joueur.



Le média indique étalement que le Barça aurait même pris tous les renseignements juridiques nécessaires à une éventuelle résiliation de contrat, ajoutant que cette option n'est pour le moment pas à l'ordre du jour.