Ce lundi dans le Late Football Club, Geoffroy Garétier a révélé un scoop. Selon le journaliste, "Lionel Messi et toute sa famille" auraient débuté des cours de français. Ce dernier a même précisé que sa source était "très fiable" et qu'un Barça en pleine crise financière ne serait plus capable de "supporter le salaire de Messi". Au lendemain de cette annonce, le clan argentin a tenu à réagir. Rien n'est vrai, personne n'apprend le français.



Et donc Lionel Messi ne prépare pas son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est en substance ce que ce démenti veut affirmer. C'est le média espagnol Sport qui est allé aux renseignements et qui confirme "de source proche" que "ni Lionel Messi, ni sa famille, ne prennent des cours de français". Alors qui faut-il croire ? Quelle source est la plus fiable ? Difficile, voire impossible de le dire pour le moment.

Messi laisse planer le doute



Ce qui est certain, c'est que lorsque Lionel Messi avait été interrogé en décembre dernier sur les propos de Neymar qui disait qu'il voulait rejouer avec lui, éventuellement au PSG, il avait préféré se défausser et ne pas répondre. Tant que les élections à la présidence du Barça ne seront pas passées, le futur de La Pulga restera indécis. Le feuilleton est de toute façon loin d'être terminé.