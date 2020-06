La rumeur d’un nouvel bail au Barça pour Lionel Messi prend de l’ampleur. Ce lundi, le quotidien espagnol Marca l’a confirmé, en révélant même les détails de ce nouveau deal. La star argentine devrait ainsi lier son avenir aux Blaugrana jusqu’en 2022. Et les conditions salariales de ce nouvel engagement seraient identiques au précédent. Le sextuple lauréat du Ballon d’Or percevrait ainsi toujours un salaire de 35 M€, et resterait ainsi le joueur le mieux payé au monde.



Une clause spécifique devrait être incluse dans le deal. Elle permettrait à La Pulga de partir librement et à tout moment s’il le souhaite. Un accord qui existait déjà dans le précédent contrat que Messi avait paraphé avec les champions d’Espagne, mais qui était devenu caduque à partir du mois de juin de cette année.



Pour rappel, la dernière prolongation de l’Argentin date d’il y a quatre ans déjà. Durant la saison en cours, il y avait de nombreuses spéculations quant à son avenir en raison d’un différend avec sa direction, et en particulier avec Eric Abidal. Mais, à aucun moment, le Barcelonais n’a exprimé le désir de changer d’air. Et ces problèmes extra-sportifs n’ont pas influé sur son rendement sur le terrain, puisqu’il reste l’atout numéro 1 du Barça. En 2019/2020, Messi a marqué 26 buts et offert 18 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Messi et le Barça muets face à Séville :