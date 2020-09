FC Barcelone : Le départ de Suarez, une erreur ?

Depuis jeudi matin, Luis Suarez est un joueur de l’Atlético Madrid. Après six ans passés à Barcelone, « El Pistolero » a donc rejoint un autre grand club de la Liga. Un transfert qui semble arranger les deux clubs, puisque les Matelassiers récupèrent un attaquant de qualité et les Blaugrana se séparent d’un élément indésirable. Cela étant, le choix des Catalans commence déjà à être critiqué. Et parmi ceux qui ont exprimé leur incompréhension par rapport au fait que le Barça met à la porte le buteur uruguayen il y a Sebastien Abreu, l’ancien attaquant de la Celeste.



Abreu a évolué pendant de très longues années avec Suarez. Pour lui, il n’y a aucun doute sur le fait que les responsables barcelonais vont finir par regretter leur décision. «Si l’on oublie le contexte hors football, ils laissent partir un joueur productif qui résout de nombreux problèmes, a-t-il déclaré dans un entretien à la Radio Marca. Mais, bon, ce n'est pas à moi de dire s'il y a des aspects financiers au club et ils doivent faire baisser le coût [salarial] annuel de l'équipe. Je ne veux pas avoir une opinion sur tout sans rien savoir. »

« Suarez s’adaptera à l’Atlético au bout de 30 secondes »

Suarez va donc se produire dorénavant du côté de Wanda Metropolitano."Personnellement, j'étais heureux d’apprendre le transfert de Luis parce que [maintenant] il peut avoir des objectifs clairs, a-t-il déclaré à Radio MARCA. Il dit au revoir à quelque chose d'aussi incroyable et excitant que son passage à Barcelone. Cela modifie un peu ses plans [de carrière] initiaux, mais ne les change pas [complètement]. Cette estime de soi doit sortir. Cela va prendre 30 secondes pour qu’il prenne ses marques avec l’Atlético une fois qu'il rencontre Cholo face à face ».