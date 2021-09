Malgré un bilan assez décevant comme entraineur, Thierry Henry est mentionné comme possible futur coach du FC Barcelone. Le Français ferait partie de la short list de Joan Laporta pour assurer la suite de Ronald Koeman sur le banc.

"Le Barça ne finira pas dans les cinq premiers"

Alors Henry à la tête des Blaugrana ? Cette possibilité a été évoquée par Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur tricolore et qui a eu Henry sous ses ordres pendant six ans. « Pourquoi pas. Il est entraineur, il l’a été, a-t-il commencé par déclarer sur la chaine L’Equipe. Il a les capacités. Pourquoi on lui enlèverait. Il aurait l’avantage d’être dans un club qu’il connait, il en connait la philosophie et aussi les principes ».



Tout en soulignant que Henry serait crédible pour ce poste, l’ex-patron des Bleus a quand même indiqué que ça serait une mauvaise idée de prendre en main les Blaugrana aujourd’hui et au regard de la situation que ces derniers traversent. « Tous ceux qui y vont aller vont souffrir. Car il aurait été mieux qu’il ait une grande équipe. Y a de bons joueurs là-bas, mais pas de très grands joueurs. S’ils ne récupèrent pas des joueurs, je ne suis pas sûr qu’ils seront dans les 5 premiers ».