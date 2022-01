Il y a quelques mois encore, le Barça semblait plus que jamais au bord du gouffre financier. Plombé par des années de mauvaise gestion, le club catalan avait été particulièrement impacté par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Pourtant, tout cela semble déjà de l'histoire ancienne et les recrutements à plusieurs dizaines de millions d'euros sont de retour. De quoi faire réagir.



Et c'est notamment la signature de Ferran Torres pour 55 millions d'euros qui a fait bondir du côté de Valence. Entraîneur de l'équipe, José Bordalas s'est ouvertement étonné des facilités financières subitement retrouvées par un Barça pourtant encore très largement endetté : "Le FC Barcelone a une dette de 300 M€ et il vient de signer Ferran Torres. J'ai pu voir que c'était 55 M€. Et là ils pourraient signer (Alvaro) Morata, et ça ne va pas s'arrêter là parce que le président du club annonce encore plus de signatures. Et pourquoi pas (Erling) Haaland. Où est passé le fair-play financier ?"