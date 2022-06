Frenkie de Jong se rapproche un peu plus de la sortie du côté de Barcelone. Après s’être longtemps accroché et répété à qui voulait l’entendre qu’il allait s’imposer chez les Blaugrana, l’international néerlandais s’est résolu à changer d’air cet été. Selon le quotidien espagnol AS, l’ancien de l’Ajax vient même de vider totalement son casier au centre d’entrainement du Barça. Si cette information est vraie, alors cela ne laisse aucun doute concernant ses intentions.

United fait une deuxième offre pour de Jong

Le milieu de terrain, âgé de 25 ans, est fortement pressenti pour s’engager en faveur de Manchester United. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, est impatient de retrouver celui qu’il avait sous ses ordres pendant plusieurs saisons du côté d’Amsterdam. Manchester City aurait aussi des vues sur le stratège batave, mais United tient clairement la corde pour le faire signer.



D’après les derniers bruits qui circulent, United a récemment transmis une deuxième offre pour de Jong et elle serait de l’ordre de 70 millions d'euros. Barcelone en demanderait 15 de plus pour se séparer de son joueur, et en ayant des vues sur Bernardo Silva pour assurer la succession dans l’entrejeu.