Lionel Messi va faire une année de plus au FC Barcelone. C’est tant mieux pour tous les supporters de l’équipe et ceux qui espéraient voir La Pulga continuer avec son club de toujours, mais ça laisse aussi des regrets à la minorité qui voulait le voir se produire sous d’autres couleurs. Un certain Hernan Crespo en fait partie. Ex-coéquipier du sextuple Ballon d’Or en sélection albiceleste, ce dernier a une idée bien précise pour laquelle ce divorce ne s’est pas concrétisé.



« Un père ne peut pas occulter l’aspect familial »



S’exprimant pour le média TyC Sports, l’ex-attaquant de l’Inter, de Milan et de Chelsea a indiqué que si Messi est resté à Barcelone c’est parce que ses affaires sont gérées de manière trop sentimentale. « Jorge ne peut pas s’empêcher d’être son père, mais dans ces circonstances vous avez besoin d'un professionnel, a-t-il relevé. Ce n’est pas la même chose qu’un agent qui parle et un père qui parle. L'agent ne se penchera pas sur le sentiment familial. Je ne veux pas nuire à son père, mais il n’a pas l’expérience de ces choses par rapport aux autres. Nous parlons de dirigeants, de contrats et d’argent. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut se débrouiller seul dans ce contexte. »

“Para renovar a Messi en Barcelona no creo que se necesiten grandes diplomas. En el conflicto se necesitan profesionales”

▶️Hernán Crespo en #Líbero. pic.twitter.com/URNMAIwv1m



— Líbero (@Liberotyc) September 11, 2020



Crespo sait de quoi il parle, lui qui durant sa carrière de joueur avait confié ses intérêts à l’agent argentin Fernando Hidalgo, et qui travaillait de concert avec le célèbre Pini Zahavi. Le quatrième meilleur buteur de la sélection argentine a aussi la particularité d’avoir été le joueur le plus coûteux de la planète en 2000, quand il a été transféré de Parme à la Lazio pour 58M€.