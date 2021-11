FC Barcelone : Comme Xavi, Iniesta aimerait revenir au club

Iniesta touché par la situation du Barça



Qué gran día!!

Me alegro mucho por ti, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos disfrutando de nuestro Barça ❤️💙#bentornatXavi

アミーゴ、自分のことのようにとても嬉しく思います!世界中の幸運が訪れるよう願っていますし、これからも僕たちのバルサを楽しんでいこう❤️💙 pic.twitter.com/OgkvLzFWzg



Formé au FC Barcelone, Andrés Iniesta a quitté le club catalan en 2018, prenant la direction du Vissel Kobe, au Japon, avec un contrat de joueur qui s'achèvera en 2024. Désormais âgé de 37 ans, le natif de Fuentealbilla s'est livré à quelques confidences dans un entretien accordé à Catalunya Radio, émettant le désir de revenir au Camp Nou dans un autre rôle que celui de joueur, une fois sa carrière achevée., a ainsi commenté le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça (2006, 2009, 2011, 2015).Si Xavi, son ancien partenaire dans l'entrejeu du FC Barcelone a été nommé coach de l'équipe première le 6 novembre dernier, Iniesta n'a pas encore songé au rôle qu'il pourrait occuper dans le cadre d'un éventuel retour au Barça. "Je ne sais pas à quoi je pourrais être préparé., a indiqué le champion du monde 2010 et double lauréat de l'Euro (2008, 2012) sous le maillot de l'Espagne.Neuvième de Liga après douze matchs joués cette saison, le FC Barcelone traverse une saison très compliquée, qui coïncide notamment avec le départ de Lionel Messi vers le PSG. Andrés Iniesta s'est montré affecté par la situation du club :, a avoué le milieu de terrain aux 675 matchs sous le maillot du Barça.Un autre ancien élément, qui a notamment vécu les succès historiques de la période Pep Guardiola entre 2008 et 2012, pourrait également revenir.. Durant ses huit saisons, entre 2008 et 2016, le Brésilien a notamment remporté deux Ligues des champions et six Championnats d'Espagne.