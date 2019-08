Falcao dit au revoir à Monaco

S’il restait encore un peu d’espoir de voir Radamel Falcao porter encore le maillot de l’AS Monaco, celui-ci s’est envolé samedi soir dans le ciel de Louis-II. Quelques minutes après avoir offert le succès aux Rouge et Blanc face à la Sampdoria (1-0), le Colombien s’est confié sans que l’on y décèle le moindre doute. "La vérité, c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation, a indiqué "El Tigre" à Nice-Matin. Donc, je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille."

Falcao, qui n’avait pas encore disputé de match de préparation cet été avant celui de samedi contre le club de Gênes, a probablement vécu ses derniers moments avec les couleurs de l’ASM à cette occasion. Il sera suspendu, comme Aleksandr Golovin, vendredi soir contre l’Olympique Lyonnais lors de l’ouverture de la Ligue 1 2019-2020 et il ne compte pas traîner sur le Rocher. "En ce moment, je peux juste dire que j’étudie les offres. C’est tout. Je me comporterai comme un professionnel. Mais je veux que tout ça soit vite résolu", a-t-il encore avoué au quotidien régional.

Ces propos ne font aucun doute sur l’état d’esprit dans lequel se trouve aujourd’hui l’ancien buteur de l’Atlético Madrid. A 33 ans, il estime pouvoir signer un nouveau bail d’une durée suffisamment longue pour le satisfaire financièrement. Et sa famille avec, comme il l’a bien répété. On a fait état d’un intérêt assez vif du FC Valence (Liga) et de Galatasaray (Turquie). Du côté du club, par la voix du nouveau vice-président Oleg Petrov, on assure que Falcao ne partira pas sauf s’il recevait une offre exceptionnelle. Un bras de fer va peut-être s'engager.