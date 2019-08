Après avoir donné la victoire à son équipe en amical contre la Sampdoria (1-0), Falcao a confirmé qu'il allait sans doute quitter l'AS Monaco cet été.

"La vérité c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation, a expliqué le capitaine de l'ASM à Nice-Matin. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille."

Même s'il sera libre dans un an, Falcao ne veut pas attendre le mois de janvier pour s'engager avec un autre club. "Non, il y a de bonnes offres", explique le Colombien, qui est annoncé à Valence ou à Galatasaray.