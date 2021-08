Emerson, entre Naples et l’OL ?

Avec Jorginho, Emerson Palmieri est entré dans l’histoire. Les deux coéquipiers sont en effet devenus les premiers joueurs à réussir à gagner la même année la Ligue des champions (1-0 avec Chelsea contre Manchester City), l’Euro, sous le maillot italien face à l’Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.), puis la Supercoupe d’Europe, grâce à la victoire des Blues aux tirs au but contre Villarreal la semaine dernière (1-1, 6-5 t.a.b.). Et si son armoire à trophées est aujourd’hui bien remplie, le latéral gauche de 27 ans veut maintenant jouer plus.

Cinq minutes contre Crystal Palace



En sélection, il a profité de la blessure de Leonardo Spinazzola en quarts de finale contre la Belgique pour finir le championnat d’Europe en tant que titulaire. Mais il est toujours remplaçant en club, et n’a d’ailleurs joué que cinq petites minutes samedi dernier pour le match d’ouverture des Blues en Premier League face à Crystal Palace (3-0), remplaçant Marcos Alonso en toute fin de match. Et si le club londonien n’était dans un premier temps pas disposé à le libérer pour moins 15 millions de livres (près de 18 millions d’euros), il pourrait désormais faire l’objet d’un prêt avec option d’achat.

Kurzawa toujours suivi

D’après L’Equipe, l’Olympique Lyonnais se serait positionné sur le dossier, mais il n’est pas seul. Car le Napoli fait les yeux doux au Brésilien de naissance et posséderait un atout non négligeable avec la présence sur le banc de Luciano Spalletti, un entraîneur sous les ordres duquel Emerson a évolué lors de son passage à la Roma. "Je vais vraiment choisir la meilleure option. Que ce soit rester à Chelsea, aller à Naples ou dans une autre équipe, a confié le joueur à ESPN Brésil. Je veux jouer et me sentir important. C’est ce que je recherche." Reste désormais à savoir qui parviendra à l’attirer, alors que l’OL explore aussi d’autres pistes à ce poste de latéral gauche. RMC rapporte ainsi que le club rhodanien n’a pas abandonné celle menant au Parisien Layvin Kurzawa.