Dries Mertens (Naples) proposé à l’OM l'été dernier

Le Belge de 32 ans Dries Mertens a été proposé à l’Olympique de Marseille l'été dernier selon les propos d'Yvan Le Mée, agent de joueurs prospectant en Italie, qui s’exprimedans les colonnes du Phocéen. « J’avais proposé Mertens l’été dernier à l’OM, car il avait une clause libératoire de 28 M€. Aujourd’hui, le prix est certainement plus bas car il lui reste six mois de contrat. Mais, l’Inter lui propose 4 M€ net par an, donc l’OM peut oublier », a-t-il encore considéré. Un départ très probable l'été prochain

À noter que Mertens sera en fin de contrat au Napoli l’été prochain et on ne le voit pas prolonger, lui qui avait pris part à la récente mutinerie des joueurs des Partenopei, frondeurs contre leur direction après une mise au vert forcée. Sur le terrain, Mertens répond présent, lui qui s'est encore un peu plus rapproché du record de Marek Hamsik, meilleur buteur de l'histoire de Naples (121), mercredi face à Liverpool. Le joueur belge a inscrit la 117e de sa carrière chez les Partenopei sur la pelouse d'Anfield. Un transfert à l'Inter ou dans un autre club européen d'envergure semble plausible.