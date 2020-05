Dortmund : Sancho veut aller voir ailleurs

Il reste six matches à jouer pour Dortmund dans le championnat allemand cette saison et ils pourraient bien être les tous derniers de Jadon Sancho avec la formation de la Ruhr. Selon le média allemand Spox, le milieu offensif anglais ne compte pas faire de quatrième saison en Allemagne. Son souhait est de rentrer en Angleterre et renforcer les rangs d’un cador de la Premier League. Manchester United et Chelsea émergent comme les destinations les plus probables pour le talentueux ailier.

Dortmund ne fera pas de cadeau aux courtisans de Sancho



Jadon Sancho veut changer d’air, mais Dortmund n’entend pas le libérer facilement. Les responsables du club allemand ont fixé à 110M€ le montant pour sa libération et ils comptent bien s’y tenir. Malgré la crise qui a secoué le football européen, Hans-Joachim Watzke et Michael Zorc ne reverront pas à la baisse leurs exigences. Quitte à se séparer d’un grand espoir du football, autant le faire en réalisant la meilleure plus-value possible. Et l’exemple d’Ousmane Dembélé rappelle qu’ils sont plutôt doués dans ce domaine. Pour rappel, Sancho avait été arraché à Manchester City en 2017 contre une somme de 8M€.