Malgré les déclarations faites récemment par son état-major suggérant du contraire, le Bayern Munich est toujours très intéressé par le recrutement de l’attaquant norvégien Erling Haaland. Selon Defensa Central, les Bavarois pourraient très bien concurrencer l’été prochain le Real pour la signature du goleador norvégien.

Un choix cornélien pour Haaland

Le Bayern Munich est connu pour sa propension à déplumer ses concurrents de la Bundesliga en leur arrachant leurs meilleurs éléments. Et ils pourraient agir de la même manière avec Haaland, et ce même s’ils possèdent Robert Lewandowski à ce poste. Faire venir le premier pour préparer la retraite du second est une idée intéressante.



Pour ce qui est du principal intéressé, il pourrait, lui aussi, être tenté par une aventure du côté de l’Allianz Arena. Se sentant à l’aise en Allemagne, où il emplie les buts et les prestations de grande classe, il a de bonnes raisons de privilégier cette option plutôt que de prendre la direction du Real Madrid ou de Manchester City.