Erling Haaland ne fera pas de vieux os au Borussia Dortmund. Au terme de la saison en cours, et afin de franchir un palier dans sa carrière, le Norvégien est déterminé à rejoindre une écurie plus huppée. Et il aurait même arrêté son choix concernant sa future destination. Ça sera le Real Madrid, si l’on en croit ce que rapporte le quotidien Marca.

Haaland très sollicité

Haaland est attiré par le club espagnol, en raison de son prestige et de sa grandeur. Il est aussi convaincu qu’il peut y réussir, et ce même si les Merengue risquent aussi de se payer les services de Kylian Mbappé. La Casa Blanca est donc son choix numéro 1. Mais, il y en a d’autres. Comme l’avait suggéré Joan Laporta il y a quelques jours, le Barça est également sur les rangs. Il y a aussi des touches avec des ténors de Premier League, comme Manchester City. La bataille risque donc de faire rager à l’issue de la saison pour le recrutement du goleador scandinave.