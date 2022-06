En cette période de mercato estival, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Parmi elles, il y en une faisant état d’un possible départ de Dimitri Payet de l’OM. D’après RMC Sport, le Réunionnais se dirigerait vers le Mexique où il retrouverait ses ex-coéquipiers André-Pierre Gignac et Florian Thauvin au sein de la formation des Tigres. Il n’en est rien en réalité.

Payet jure fidélité à l’OM

L’ancien international français n’a aucune intention de quitter sa formation olympienne. Il vient de l’affirmer à travers une publication sur Instagram : « Pour ceux qui n'ont pas bien compris : je suis marseillais à vie. Je jouerai ici jusqu'au bout, je finirai ma carrière dans ce club parce que je l’aime, je me sens chez moi ici. Je ne trouverai nulle part ailleurs ce que je vis ici ». Voilà qui a le mérite d’être clair et à même de rassurer tous les supporters phocéens.



Payet est à Marseille depuis 2013/2014. Un long séjour du côté de la Canebière, entrecoupé d’une année et demi passée à West Ham. Il fait aujourd’hui partie des tauliers de cette formation. Quoi de plus normal lorsqu’on est le quatrième joueur le plus capé de l’histoire du club... Il en est d’ailleurs à 299 apparitions avec l’OM. Lors de la saison écoulée et malgré son âge avancé (35 ans), il avait été le grand artisan de la qualification acquise pour la prochaine Ligue des Champions.