🚨 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐟 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐃𝐅𝐂𝐎 !

L'ancien coach du FC Sochaux Montbéliard a signé un contrat de 2 ans, plus 1 année supplémentaire en option !



Communiqué ➡️ https://t.co/KKwHyyeFFs



Bienvenue au #DFCO coach ! pic.twitter.com/UozX3ZsJCb



Le mercato concerne principalement les joueurs, mais peut aussi englober les entraîneurs. Et jusqu'en Ligue 2. Annoncé depuis plusieurs semaines,. Passé proche de la montée en Ligue 1 avec les Lionceaux, battus à Auxerre lors du pré-barrage, le Sénégalais quitte le Doubs trois ans et demi après son arrivée sur le banc en tant que coach principal. L'ancien Lion de la Teranga a décidé de s'engager du côté de Dijon, club concurrent en faveur duquel il a paraphé unplus une autre en option.« Je suis très heureux de sa venue au DFCO. C’est un entraîneur qui possède une, explique Olivier Delcourt, président du DFCO sur le site officiel du club. Il est en phase avec les ambitions du club. J’aime le fait qu’il prône un jeu offensif. Il va apporter de la stabilité, du professionnalisme et un maximum de confiance au groupe. » Omar Daf et son staff ont programmé la reprise de l’entraînement le mercredi 22 juin au centre d’entraînement de Saint-Apollinaire. La mission du quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 ?en Ligue 1.