Diego Costa de retour en Angleterre ?

Diego Costa a un contrat avec l’Atlético qui expire à la fin de la saison. Il n’y a aucune chance pour qu’il soit prolongé, et les deux parties seraient favorables à une séparation dès le mois de janvier. L’international ibérique pourrait se diriger vers la Premier League, un championnat où il a déjà évolué entre 2014 et 2017. Selon El Mundo Deportivo, Everton et Tottenham l’auraient dans le viseur. Le joueur d’origine brésilienne a aussi des touches avec le Fenerbahçe d’Istanbul et le Napoli.

Diego Costa attend un signe de sa direction

Récemment, Diego Costa s’est exprimé à propos de son futur. «J'ai laissé le club décider de mon avenir, a-t-il déclaré. A aucun moment je n'ai voulu me battre pour être un problème ici, bien au contraire. Je l'ai dit très clairement au club. Je disais que s'ils me vendaient, s'il y avait une possibilité de me transférer, je partirais, s'ils voulaient que le licenciement soit gratuit, je l'accepterais aussi. J'ai parlé avec le club, avec l'entraîneur, j'ai dit très clairement ce qui se passait. Je leur ai dit que je vais continuer à me battre pour ma place si les blessures m’épargnent. Mais s'ils jugent que je dois partir alors je le ferai, il n’y a pas de souci ». Cette saison, Diego Costa n’a joué que 7 matches des Rojiblancos. Son temps de jeu cumulé est de 207 minutes. Il n’est que le 20e joueur le plus sollicité de l’effectif madrilène.