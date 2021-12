Dembélé intensifie la pression sur le Barça

L'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone est de plus en plus incertain. En fin de contrat avec le club catalan au terme de la saison actuelle, l'ancien du Borussia Dortmund ne parvient toujours pas à se mettre d'accord avec son club sur les termes d'une éventuelle prolongation. Les discussions traînent en longueur et cela commence à agacer l'attaquant qui a prévenu sa direction.

Comme le rapporte Sport, Ousmane Dembélé a mis les choses au clair. Il est pour lui hors de question que Barcelone tente de le vendre cet hiver si aucune prolongation n'était signée entre les deux partis. Si les négociations venaient à échouer pour de bon, le Français déciderait donc d'honorer son contrat jusqu'au bout, pour ensuite partir libre en juin 2022. Convoité notamment par Newcastle, Ousmane Dembélé espère néanmoins trouver un accord avec le Barça, option qui demeure sa priorité numéro un.

Xavi se prononce en faveur d'une prolongation de contrat pour Dembélé