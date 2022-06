Chelsea pousse pour Koundé

Après l'échec d'une offre l'été dernier, les Londoniens sont de nouveau intéressés par le défenseur français et il semble que Koundé soit ouvert à cette possibilité. Selon Diario AS, son transfert n'est qu'une question de temps. Le directeur sportif de Séville, Monchi, serait d'ailleurs déterminé à faire venir un défenseur central avant le départ de Koundé. Son partenaire en défense centrale Diego Carlos a déjà quitté le club pour Aston Villa cet été et perdre les deux sans faire venir quelqu'un compliquerait la tâche de Monchi.

Séville cherche déjà son remplaçant

AS affirme ainsi que le marché est paralysé en ce moment et que, par conséquent, le transfert de Koundé est en attente. Ils mentionnent le défenseur marseillais Duje Caleta-Car comme une arrivée potentielle à sa place. Si Séville reçoit une somme importante pour Koundé, il est probable que d'autres équipes seront plus enclines à demander des sommes plus élevées au club. En tant qu'opérateur avisé sur le marché, Monchi a démontré à maintes reprises la qualité de son travail sur les transferts.