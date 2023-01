Chelsea : Mauricio Pochettino en approche pour succéder à Graham Potter ?

Vers une arrivée de Mauricio Pochettino à Chelsea ? Le technicien argentin de 50 ans est actuellement libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain l'été dernier et il pourrait bien retrouver la Premier League. Car Graham Potter, l'actuel coach des Blues, est en grande difficulté avec son équipe et il n'a gagné que trois de ses onze derniers matchs. Chelsea a d'ailleurs perdu six de ses neuf derniers matchs en Premier League et Potter pourrait bien être en danger concernant le maintien de son poste. Débarqué à Chelsea en provenance de Brighton en septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le coach des Blues pourrait, à son tour, se faire limoger et Mauricio Pochettino semble être un candidat crédible à sa succession.

Pochettino en approche ?

Car l'ancien entraîneur de Southampton et Tottenham connaît bien la Premier League et d'après des informations du Sun, son nom est donc cité du côté de Chelsea. Les dirigeants du club londonien pourraient être tentés de faire signer celui qui est resté au PSG de 2021 à 2022. L'ancien coach parisien est cité parmi les prétendants à Potter, qui va devoir absolument obtenir un bon résultat face à Brighton le week-end prochain pour espérer conserver son poste. Chelsea est en tout cas en train de vivre une saison presque catastrophique, avec une 10e place en championnat mais aussi une élimination dans les deux coupes nationales.