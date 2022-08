Finalement, un accord a été trouvé entre Brighton et Chelsea pour le transfert de Marc Cucurella chez les Blues. Cela n'avait été le cas mercredi soir, quand le premier club cité avait tenu à démentir les informations dévoilées par de nombreux médias, dont celle du journaliste Fabrizio Romano autour d'un accord, occasionnant un léger imbroglio. "Contrairement aux informations inexactes diffusées par de nombreux médias ce soir, aucun accord n'a été conclu avec un quelconque club pour vendre Marc Cucurella", disait alors le club qui a terminé à la 9ème place du dernier exercice de Premier League.

La quatrième recrue de Chelsea pour un montant astronomique



Ce vendredi, Chelsea a confirmé la signature du latéral gauche espagnol qui a durant longtemps été courtisé par le Manchester City de Pep Guardiola. "A la suite des articles parus dans de nombreux médias cette semaine, nous pouvons confirmer qu'un accord a été trouvé avec Brighton pour la signature de Marc Cucurella", a communiqué la formation entraînée par Thomas Tuchel. Formé au FC Barcelone sans s'imposer puis passé par Eibar (2018-2019) et Getafe (2019-2021) avant de rejoindre la Premier League par la suite, Cucurella s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Blues pour un montant qui serait de 71 millions euros bonus compris, selon les médias anglais et notamment The Athletic. Il s'agit d'une somme record pour un latéral gauche.





Le joueur, lui, postule déjà à de possibles débuts pour le premier match de Chelsea en Premier League cette saison, samedi à Everton (18h30). "Je suis très heureux, c'est une belle opportunité pour moi de rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde et je vais travailler dur pour être heureux ici et aider l'équipe", a affirmé la quatrième recrue de Chelsea. Avant ce renfort, le club avait enregistré les arrivées de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Carney Chukwuemeka.