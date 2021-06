Chelsea : Giroud veut partir

Le championnat d'Europe déjà terminé pour lui et l'équipe de France (défaite en 8e de finale, face à la Suisse), Olivier Giroud veut régler sa situation en club. Remplaçant à Chelsea, l'avant-centre tricolore est lassé de ne plus jouer et semble cette fois décidé à prendre la poudre d'escampette. Alors qu'une porte de sortie se dessine du côté de l'AC Milan, Giroud veut provoquer son destin.



Et selon Skysport, l'homme de trente-quatre ans va rencontrer les dirigeants de Chelsea afin de les convaincre de le laisser partir. Ces derniers avaient décidé d'activer l'option d'une année supplémentaire inscrite sur le contrat d'un Olivier Giroud qui aurait été libre dès ce mois de juin. Un geste qui a largement refroidi les Milanais qui espéraient obtenir le joueur sans débourser un centime. Le champion du monde 2018 espère que Chelsea acceptera de le libérer pour qu'il puisse signer le contrat de deux ans (assorti d'un salaire annuel de 3.5 M€) qui l'attend chez les Rossoneri.