Cavani, un an de bonheur en plus à MU

Depuis plusieurs jours déjà, il ne faisait plus guère de doute qu'Edinson Cavani allait continuer à enchanter les supporters de Manchester United. Ce lundi, l'Uruguayen a paraphé une prolongation de contrat le liant aux Red Devils jusqu'en juin 2022.

Âgé de trente-quatre ans, l'attaquant avait eu du mal à se mettre en route au moment de son arrivée chez les Mancuniens, et avait surtout très mal vécu les trois matchs de suspension et la lourde amende de 115 000 euros infligés à son encontre par la Fédération anglaise en décembre dernier, après qu'il a utilisé le terme "negrito" sur les réseaux sociaux.

Décidé à partir pour Boca Juniors, Edinson Cavani a donc changé d'avis et restera donc à Old Trafford une année de plus. Les fans de United ne s'en plaindront pas.