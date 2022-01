Cavani au Barça, Rangnick répond cash

Edinson Cavani a eu un rôle moins important cette saison suite à la signature de Cristiano Ronaldo, mais une blessure au tendon n'a pas aidé. L'Uruguayen n'est revenu que récemment de sa blessure et il a déjà trouvé le fond des filets depuis, mais cela n'a pas empêché les liens avec le FC Barcelone.

Rangnick évoque le dossier Cavani

Le Barça pourrait avoir besoin d'un nouvel attaquant à cause de problèmes de blessures qui ne semblent pas vouloir disparaître. Et Cavani pourrait être disponible à bas prix étant donné que son contrat à Old Trafford expire à la fin de cette saison. Mais il semble que l'Uruguayen aura toujours l'occasion de jouer, l'entraîneur intérimaire de United Ralf Rangnick ayant clairement fait savoir que le vétéran était toujours important.

"Nous avons eu plusieurs conversations au cours des deux dernières semaines", a déclaré Rangnick. "Je lui ai dit dès le premier jour qu'il était un joueur très important, qu'il était probablement le seul à pouvoir jouer en tant qu'attaquant, dos au but et face au but. "Et comme je l'ai dit, son professionnalisme et son éthique de travail sont tout simplement incroyables. Je lui ai dit que je voulais désespérément qu'il reste jusqu'à la fin de la saison, et il le sait. Il sait aussi à quel point je l'estime et le respecte".