Cavani a pris une décision pour son futur

Alors qu’on le disait malheureux à Manchester United en raison de son déclassement dans la hiérarchie des attaquants, Edinson Cavani n’a pour l’instant aucune intention de partir. Le site ESPN révèle qu’El Matador est disposé à aller au bout de son contrat avec les Red Devils, qui expire en 2022. Il est notamment hors de question de changer de tunique durant le mercato d’hiver pour améliorer son temps de jeu.

Cavani prêt à batailler pour sa place

Âgé de 34 ans, Cavani n’a toujours pas honoré la moindre titularisation cette saison. Il est actuellement confronté à des soucis physiques, de même qu’à une concurrence plus féroce à Old Trafford suite aux arrivées au club de Jadon Sancho et surtout de Cristiano Ronaldo. Mais plutôt que de baisser les bras, il est motivé pour faire face à l’adversité.

Cavani, qui fut courtisé l’année dernière par des équipes du championnat argentin, veut continuer à se produire dans une grande ligue européenne jusqu’à la Coupe du Monde 2022. Après ce tournoi planétaire, le quatrième de sa carrière, il envisage de raccrocher les crampons.