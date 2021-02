Cagliari obtient la signature de Kwadwo Asamoah

Libre depuis quatre mois et la fin de son bail à l'Inter Milan, Kwadwo Asamoah a retrouvé un club. Le joueur de couloir international ghanéen (71 sélections, 4 buts) s'est engagé en faveur de Cagliari jusqu'à la fin de la saison en cours. Le club sarde, actuel 18eme de Serie A, annonce la nouvelle ce jeudi.

Âgé de 32 ans, le Black Star a fait pendant six saisons les beaux jours de la Juventus Turin, remportant six de titres de champion et quatre Coupes d'Italie. "Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de découvrir Cagliari, une ville et des gens fantastiques ! J'ai hâte de débuter, je suis prêt à me battre pour ces couleurs", a écrit la recrue sur son compte Instagram.