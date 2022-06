Anthony Mandréa va poursuivre sa carrière en Ligue 2. Arrivé au terme de son contrat à Angers, le gardien de but s’est engagé avec le Stade Malherbe de Caen. Le joueur formé à l'OGC Nice a signé un bail de deux ans. Celui qui avait été désigné meilleur gardien de National en 2020-2021 à l'issue de son prêt à Cholet a récemment vu sa carrière s'accélérer : après avoir terminé la saison comme titulaire entre les poteaux du SCO, le portier de 25 ans était devenu international algérien.



« Nous sommes satisfaits qu’Anthony nous rejoigne. Ses multiples qualités, ses réflexes et son jeu au pied, en font un gardien qui pourrait rapidement faire ses preuves », s'est félicité Yohan Eudeline, le directeur sportif caennais. Sous les couleurs malherbistes, Anthony Mandrea retrouvera Stéphane Moulin, l'entraîneur qui l'avait fait venir à Angers en 2016, et disait récemment du portier que sa trajectoire « fait partie des belles histoires du football ».



Signalons par ailleurs que Caen a également obtenu la signature pour une durée de trois ans du défenseur ghanéen Emmanuel Ntim, en fin de contrat à Valenciennes.