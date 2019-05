Caen et Courbis se séparent

Le faux suspense n'aura pas duré plus de trois jours. "Le Stade Malherbe Caen et Rolland Courbis ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration, écrivent les futurs pensionnaires de Ligue 2 sur leur site. Arrivé au club courant février pour accompagner le staff caennais dans son objectif de maintien, il n’occupera plus de fonction officielle au club. Le SM Caen tient à remercier Rolland Courbis pour l’apport de son expérience."

Pas certain que les supporters soient tous du même avis sur l'utilité de cette "expérience". Le club parle aussi de savoir-faire, tout en souhaitant le meilleur à l'ancien coach de l'Olympique de Marseille pour la suite de ses projets professionnels. Alors que le destin du coach Fabien Mercadal avait vite été scellé, dès samedi, la purge totale et attendue est donc officielle désormais.

"Je n'étais pas venu pour sauver Caen, mais pour l'aider à se sauver, précisait Rolland Courbis vendredi soir sur Canal+. Si j'avais pu apporter ce petit plus, j'aurais été le plus heureux. Je suis évidemment très déçu. J'ai surtout envie de me reposer, la pression a été assez compliquée. Difficile d'être plus triste. J'ai expliqué comment selon moi, il faudrait améliorer les choses." Ce sera sans lui.