Le dénouement est proche pour Islam Slimani. Mis à l'écart au Sporting Portugal, l'attaquant international algérien voit les choses s'accélérer à moins de deux semaines de la fin du mercato estival. Et l'avenir du buteur le plus prolifique de l'histoire des Fennecs passera vraisemblablement par la Ligue 1. Malgré l'intérêt de l'Olympiakos et une présence sur la short-list de l'OGC Nice, l'ancien joueur de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais devrait sauf retournement de dernière minute rebondir au Stade Brestois.

Un contrat de deux ans attend Slimani

L'entraîneur, Michel Der Zakarian, compte sur "Superslim" pour apporter expérience et efficacité à sa ligne offensive. La présence de deux compatriotes et coéquipiers en sélection, Youcef Belaïli et Haris Belkebla, a également contribué à faire pencher la balance en faveur des Bretons. Un accord financier existe autour du rachat de la dernière année de contrat du joueur de 34 ans. Un bail de deux ans attend ce dernier dans la cité armoricaine.