Christian Eriksen est de retour ! Après avoir mis sa carrière entre parenthèses suite au malaise cardiaque dont il a été victime lors du dernier Euro, le milieu de terrain a vu son contrat avec l’Inter Milan résilié. Et quelques semaines seulement après la fin de cette expérience en Lombardie, le voilà qui s’engage avec un autre club. Ce lundi, les Bees de Brentford ont officialisé sa venue dans leurs rangs.

Un galop d’essai pour Eriksen



Eriksen rejoint le promu pour une durée de six mois, et avec option pour une année supplémentaire. L’option sera certainement activée si tout se passe bien pour lui au niveau de la santé. Pour rappel, après l’incident qu’il a connu, il s’est vu poser un défibrillateur cardiaque pour pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau. Son état sera certainement scrupuleusement surveillé.



Eriksen n’est pas inconnu en Premier League. Entre 2013 et 2020, il a évolué pour le compte de Tottenham. Dans ce championnat, il totalise 226 matches, 51 buts et 62 passes décisives. Il avait aussi disputé une finale de Ligue des Champions avec les Spurs (en 2019).