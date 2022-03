Sauf une énorme surprise, Erling Haaland va quitter le Borussia Dortmund au terme de la saison en cours. Le Norvégien compte rejoindre un club plus huppé et il n’a que l’embarras du choix dans cette optique. Ça sera une grosse perte pour la formation de la Ruhr, mais ses dirigeants ne restent pas les bras croisés. Ils travaillent déjà activement sur la question de son remplaçant.

Dortmund vise une ex-star de la Bundesliga

Le Borussia Dortmund a exploré de nombreuses pistes pour son attaque et si l’on se fie au site espagnol Fichajes c’est le Serbe Luka Jovic qui tiendrait la corde pour débarquer à Signal Iduna Park. Ce dernier connait très bien la Bundesliga, et il y possède un bilan plutôt flatteur de 40 buts en 93 rencontres. C’était sous le maillot de l’Eintracht Francfort.



Le club qui est le favori pour accueillir Haaland c’est le Real Madrid. Si transfert il y a chez les Merengues, les tractations pour le départ de Jovic dans la direction opposée pourraient être facilitées. Le Serbe pourrait même être inclus comme monnaie d’échange afin de faire baisser le montant du deal pour le Scandinave. Le Real ne devrait pas s’opposer à la cession de Jovic, vu que ce dernier ne fait clairement pas partie des plans de Carlo Ancelotti.