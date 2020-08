Blaise Matuidi en route pour l’Inter Miami

L’international français, Blaise Matuidi, devrait prendre la direction de la MLS et du club de l’Inter Miami. Indésirable à la Juventus où le nouveau coach Andrea Pirlo ne compte pas sur lui, Blaise Matuidi va changer de club, de championnat et de continent. D’après RMC Sport, un accord a été trouvé entre le club turinois et la franchise américaine pour un transfert. Tous les détails ont été réglés et le deal sera effectif une fois que le joueur aura passé sa visite médicale. Celle-ci est programmée dans les prochaines heures à Paris.

Sa participation à l’Euro menacée ?

A 33 ans, Matuidi va donc partir à la découverte d’un nouveau championnat. Il sera le deuxième international français à s’y produire après Rod Fanni (Montréal). Ce dernier n’a cependant plus porté le maillot des Bleus depuis 2010. Est-ce aussi le destin qui attend l’ancien parisien ? La question mérite d’être posée, surtout que le sélectionneur Didier Deschamps avait déconseillé Olivier Giroud de rejoindre ce pays en janvier dernier. En faisant un choix différent, Matuidi risque de faire une croix sur l’Euro 2021.

Aux États-Unis, Matuidi retrouvera son ancien coéquipier au PSG, en l’occurrence David Beckham. Ce dernier étant le propriétaire de ce jeune club. Un contrat de trois ans attend le champion du monde Outre-Atlantique.